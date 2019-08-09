Экс-президенту Кыргызстана Алмазбеку Атамбаеву предъявили обвинение

Оппозиционному политику вручили уведомление о подозрении по делу Батукаева.

Решение о мере пресечения вынес следственный судья Первомайского района Субанкулов, сообщает kaktus.media . Бывшего президента оставили в СИЗО ГКНБ на два месяца.

Вечером 7 августа и ночью 8 августа в Кой-Таше под Бишкеком спецназ ГКНБ пытался задержать бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Второй штурм закончился задержанием бывшего президента. Алмазбека Атамбаева и нескольких его соратников доставили в ГСУ МВД. Позже на площади Ала-Тоо в Бишкеке собрались примерно 600-800 сторонникогв бывшего президента.