СК завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего главы Жодинского горисполкома

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Задержанного обвинили в совершении ряда преступлений против интересов службы, в том числе связанных с обеспечением безосновательного перечисления денежных средств в особо крупном размере предпринимателям, с которыми поддерживал дружеские отношения.


Задержан председатель Жодинского горисполкома

По сообщению пресс-службы СК, бывший глава исполнительной власти Жодино Юрий Шарый также обвиняется в получении взяток в крупном и особо крупном размере.

Чиновник решал вопросы в интересах частных организаций-застройщиков о строительстве многоквартирных жилых домов в городе, обеспечении максимальной их этажности и минимизации обременений по передаче в коммунальную собственность квартир в возводимых домах.

Председателя горисполкома задержали сотрудники ГУБОПиК МВД и УВД Миноблисполкома непосредственно после получения очередной взятки. В ходе следствия также обнаружены и изъяты ранее полученные им незаконные вознаграждения.

Уголовное дело передали прокурору для направления в суд.
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Тэги: коррупция Персона: Юрий Шарый Город: Жодино

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