Силовики задержали около полусотни сторонников помещенного в СИЗО Атамбаева

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Оппозиционеры вышли на митинг в Бишкеке, но акцию протеста жестко разогнали с применением слезоточивого газа.

По информации 24.kg, более 1,5 тысячи человек в масках и с палками попытались проникнуть в здание парламента Кыргызстана. Протестующие перекрывали дороги в городе.

Сотрудниками милиции задержаны более 40 демонстрантов. В местном ГУВД уточнили, что «ведутся поиск, установка личностей зачинщиков и организаторов, пытавшихся дестабилизировать обстановку в столице», — заявили в ГУВД.

Силовики задержали Алмазбека Атамбаева в ходе второго штурма. Экс-президенту предъявили обвиненние, он находится в СИЗО.
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Тэги: Кыргызстан Персона: Алмазбек Атамбаев Город: Бишкек

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