Силовики задержали около полусотни сторонников помещенного в СИЗО Атамбаева
Оппозиционеры вышли на митинг в Бишкеке, но акцию протеста жестко разогнали с применением слезоточивого газа.
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Сотрудниками милиции задержаны более 40 демонстрантов. В местном ГУВД уточнили, что «ведутся поиск, установка личностей зачинщиков и организаторов, пытавшихся дестабилизировать обстановку в столице», — заявили в ГУВД.
Силовики задержали Алмазбека Атамбаева в ходе второго штурма. Экс-президенту предъявили обвиненние, он находится в СИЗО.