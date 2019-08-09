Пассажир такси избил водителя за запрет пить пиво в салоне

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Инцидент произошел возле одного из домов по улице Челюскинцев.

По данным областного УВД, 49-летний водитель такси сообщил в милицию, что его избил неизвестный ранее 18-летний пассажир.

Оказалось, что ранее не судимый парень вызвал такси. Прибывший на его вызов водитель, увидев в руках клиента двухлитровую бутылку с пивом, предупредил того о том, что спиртное в автомобиле распивать запрещено. Могилевчанин согласился, однако в пути стал демонстративно пить. Таксист остановил машину и попросил того выйти. Ругань переросла в драку: пассажир вышел из такси и стал избивать водителя.

Хулигану грозит штраф или общественные работы, или исправительные работы на срок до двух лет, или наказание в виде ареста на срок до шести месяцев или лишение свободы на срок до трех лет.
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Тэги: нападение на таксиста пьянство Город: Могилев

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