Австриец пытался нелегально пройти в Беларусь, чтобы остаться здесь жить
Сигнализационный комплекс заставы «Новоселки» в Каменецком районе зафиксировал движение неизвестного из Польши в Беларусь.
По сообщению пресс-службы Госпогранкомитета, инцидент произошел около полуночи 8 августа. Тревожная группа задержала нарушителя.
Им оказался 45-летний гражданин Австрии, который рассказал, что больше не хочет оставаться в своей стране и его цель — проживание в Беларуси. У иностранца обнаружили сменные вещи, мобильные девайсы, нож, кусачки, деньги, оптический прицел.
Его передали польской стороне.