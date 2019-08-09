Австриец пытался нелегально пройти в Беларусь, чтобы остаться здесь жить

Сигнализационный комплекс заставы «Новоселки» в Каменецком районе зафиксировал движение неизвестного из Польши в Беларусь.

Источник: Госпогранкомитет

По сообщению пресс-службы Госпогранкомитета, инцидент произошел около полуночи 8 августа. Тревожная группа задержала нарушителя.

Им оказался 45-летний гражданин Австрии, который рассказал, что больше не хочет оставаться в своей стране и его цель — проживание в Беларуси. У иностранца обнаружили сменные вещи, мобильные девайсы, нож, кусачки, деньги, оптический прицел.

Его передали польской стороне.