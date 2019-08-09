В Мяделе умерла месячная девочка 09.08.2019 / 12:55 / Общество Просмотров: 491 A- A+ Следственный комитет проводит проверку произошедшего. По информации mlyn.by, отец и мать находились с дочкой в гостях в Мяделе, где 6 августа и наступила смерть ребенка. Причину установит судебно-медицинская экспертиза. Оценка: 1 2 3 4 5 Нет оценокОценить Подпишитесь на наш канал в Тэги: смерть ребенка Город: Мядель Другие материалы на эту тему: Родители умершего ребенка подали иск против страховой компании и выиграли «Ребенок умирал два часа, а реанимация не ехала». Минздрав нарушений не нашел Мама девочки, которая умерла в Турове: «Аню я не верну, но так дело не оставлю» Следствие не выявило вины медиков в смерти ребенка после вакцинации