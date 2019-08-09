В Мяделе умерла месячная девочка

/ Общество
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Следственный комитет проводит проверку произошедшего.

По информации mlyn.by, отец и мать находились с дочкой в гостях в Мяделе, где 6 августа и наступила смерть ребенка. Причину установит судебно-медицинская экспертиза.
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Тэги: смерть ребенка Город: Мядель

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