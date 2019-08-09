Пьяный именинник зарезал знакомую жительницу Жабинки и заснул рядом

Тело 37-летней женщины с колото-резаной раной нашли в квартире 6 августа.

Источник: sk.gov.by

По сообщению областного УСК, в милицию обратилась жительница Жабинки, которая несколько дней не могла связаться с племянницей. В квартире по указанному адресу милиционеры нашли ее тело.

Оказалось, что в день происшествия она отмечала день рождения 58-летнего мужчины, который ранее являлся сожителем матери погибшей. Между ними произошел конфликт и именинник ударил женщину ножом.

Подозреваемый решил самостоятельно оказать помощь пострадавшей, оставив бинты на ране, после чего лег спать. Наутро мужчина понял, что женщина скончалась, и попытался скрыть следы преступления: помыл пол, забрал нож и ушел. Он скрывался в лесу несколько дней.