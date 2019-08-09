В суд поступила жалоба 20-летнего парня на Лукашенко

Молодой человек намерен обжаловать указ президента о проведении парламентских выборов в ноябре, что сокращает на десять месяцев четырехлетний срок полномочий Палаты представителей.

Молодой человек считает, что перенос выборов почти на год раньше ущемляет его право быть избранным — стать депутатом Палаты представителей можно только с 21 года. Его жалобу зарегистрировали в суде Ленинского района. Документы опубликовал Telegram-канал «Выборы. Беларусь».

Согласно Конституции, срок полномочий Национального собрания — четыре года. Полномочия Палаты представителей могут быть досрочно прекращены при отказе в доверии правительству, выражении вотума недоверия правительству либо двукратном отказе в даче согласия на назначение премьер-министра. Также полномочия парламента могут быть досрочно прекращены на основании заключения Конституционного суда в случае систематического или грубого нарушения палатами парламента Конституции.

«Президент досрочно прекращает полномочия Палаты представителей, не имея на то предусмотренных Конституцией оснований», — заключил автор жалобы.