Биржа: перед выходными упали все основные валюты

/ Экономика
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Все основные иностранные валюты сдали свои позиции перед выходными. Об этом свидетельствуют данные торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже в пятницу, девятого августа.

Вот как они сработали на последних торгах недели:

  • доллар: минус 0,0013 пункта (-0,06%) – 2,0431 белорусского рубля;
  • евро: минус 0,0064 пункта (-0,28%) – 2,2866 белорусского рубля;
  • российский рубль: минус 0,0065 пункта (-0,21%) – 3,1313 белорусского рубля за 100 российских.

Следующие торги на БВФБ пройдут в понедельник, 12 августа.
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Тэги: валюта

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