Биржа: перед выходными упали все основные валюты

Все основные иностранные валюты сдали свои позиции перед выходными. Об этом свидетельствуют данные торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже в пятницу, девятого августа.

Вот как они сработали на последних торгах недели:

доллар: минус 0,0013 пункта (-0,06%) – 2,0431 белорусского рубля;

евро: минус 0,0064 пункта (-0,28%) – 2,2866 белорусского рубля;

российский рубль: минус 0,0065 пункта (-0,21%) – 3,1313 белорусского рубля за 100 российских.

Следующие торги на БВФБ пройдут в понедельник, 12 августа.