Лукашенко на объекте КГБ сказал, на что нельзя жалеть денег

Посещая сегодня один из объектов правительственной связи Комитета государственной безопасности, Александр Лукашенко подчеркнул, что государство готово не жалеть денег на необходимые средства правительственной связи.

Специалисты рассказали главе государства, что уже произведен переход от старого аналогового к цифровому оборудованию, причем на службу поставлены отечественные образцы техники и аппаратуры шифрования.

Кроме этого, Лукашенко показали линейку средств связи и аппаратуры шифрования, в том числе защищенной мобильной телесвязи.

Президенту также продемонстрировали подвижный комплекс технического управления контртеррористической операцией, который может запускать дроны, обнаруживать и нейтрализовывать беспилотники. В настоящее время он проходит испытания на государственном уровне.

Как заявил Лукашенко, «это будущее». «Конечно, мы развитие всячески поддерживаем. На это денег жалеть не надо, я твердо убежден. Но после того, как альтернативные подразделения мне доложат, что вы действительно эффективны, исчерпали всякие резервы и вам нужна помощь», - подчеркнул президент.

В то же время, он обратил внимание на то, что необходимо производить качественный и надежный продукт: «Не можете – не делайте. Долго вам его надо делать – делайте спокойно. Но не беритесь за то, что не можете. Нужна будет поддержка – вы всегда ее получите, но не делайте плохого продукта».

Он также не исключил, что со временем подразделение правительственной связи может быть выведено из структуры КГБ и отправится в независимое от этой спецслужбы плавание.