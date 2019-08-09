Оценочная миссия БДИПЧ ОБСЕ посетит Минск и решит, наблюдать или нет за выборами в Беларуси

Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ получило приглашение наблюдать за парламентскими выборами в Беларуси, сообщили БелаПАН в пресс-службе БДИПЧ.

Бюро намерено направить в Беларусь оценочную миссию. Ее целью является оценка предвыборной ситуации в стране и подготовка к парламентским выборам. На основе рекомендаций оценочной миссии БДИПЧ будет принимать решение о необходимости наблюдения за предстоящими выборами.

«Если будет принято решение о наблюдении за выборами, то наблюдательная миссия начнет свою работу приблизительно за шесть недель до выборов», — сообщили в пресс-службе.

Напомним, ранее Александр Лукашенко дал команду главе ЦИК Лидии Ермошиной не прогибаться и не тащить международных наблюдателей на выборы.

5 августа глава государства подписал указы № 293 и 294 о назначении выборов в Совет Республики и Палату представителей Национального собрания седьмого созыва. Они пройдут соответственно 7 и 17 ноября 2019 года.

Восьмого августа Белорусский Хельсинкский комитет и закрытый властями правозащитный центр «Весна» начали кампанию «Правозащитники за свободные выборы» по наблюдению на парламентских выборах.