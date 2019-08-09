Лукашенко – главе ОАЦ: надо серьезно посмотреть по отдельным направлениям контроля – слухового и видео

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Александр Лукашенко считает, что спецслужбы должны внимательно относиться к вопросам контроля за людьми.

Обращаясь к руководителю Оперативно-аналитического центра при президенте Андрею Павлюченко, он напомнил о ранее данном поручении: «Нам надо серьезно посмотреть по отдельным направлениям контроля – слухового, видео и так далее. Тут нам надо совершенство, чтобы не было разбоя: захотел какой-то начальник кого-то прослушать – прослушал, потом продал информацию или кому-то рассказал».

Он подчеркнул, что таких фактов быть не должно. По его словам, все должно быть «цивилизованно и достойно».

«Главное – это человек. Вы должны обеспечить его полную безопасность, свободу общения. Никто не имеет права влазить в его вопросы», - резюмировал белорусский лидер.
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Тэги: ОАЦ прослушка Персона: Александра Лукашенко

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