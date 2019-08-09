Фотофакт. Белорус установил мировой рекорд, сдвинув 15 грузовиков в сцепке

Белорусский стронгмен Дмитрий Белайц протянул пятнадцать трехосных тягачей МАЗ в сцепке общей массой 157,5 тонны. Мировой рекорд силач приурочил к 75-летию Минского автомобильного завода.

Дмитрий сдвинул 15 соединенных жесткой сцепкой грузовиков МАЗ-643028 на 7,2 метра. На это ему понадобилось немногим больше минуты. За происходящим наблюдали представители Международной федерации регистрации мировых рекордов. Они подтвердили, что рекорд был установлен.

Сдвинуть поезд из пятнадцати грузовиков удалось со второй попытки. «Я даже не знаю, какая сила меня поддержала на второй попытке, так как после первой было непонятно, что делать дальше. Выложился я по максимуму. Важно, что за мной была колонна именно белорусских грузовиков. Сейчас я работаю в Сибири и вижу, что МАЗ там высоко держит голову и борется за свое место на рынке», — признался рекордсмен Дмитрий Белайц.

Трюк такого масштаба выполняется впервые. До этого мировым рекордом была буксировка семи грузовиков.