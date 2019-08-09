Орешкин: Москва и Минск сняли почти все принципиальные разногласия по дальнейшей интеграции

Правительства России и Беларуси сняли почти все принципиальные разногласия, которые были между сторонами в вопросе углубления интеграции.

По словам министра экономического развития РФ Максима Орешкина, теперь дело за специалистами, которые в течение месяца должны подготовить премьерам итоговый документ. Об этом, как пишет РБК , чиновник сообщил журналистам после встречи глав правительств двух стран.

Выступая 18 июля на форуме регионов Беларуси и России в Санкт-Петербурге Александр Лукашенко заявил, что они с Владимиром Путиным пришли к «принципиальным соглашениям» по вопросу дальнейшей интеграции двух стран.

По словам Лукашенко, есть целый ряд «конкретных, существенных вопросов, затрагивающих интересы субъектов хозяйствования и граждан наших стран». «Решить их необходимо в ближайшее время, о чем мы только что договорились, — сказал он. — Мы сегодня напряженно работали над этими вопросами и пришли к принципиальным соглашениям, о которых мы расскажем конкретно чуть позже»