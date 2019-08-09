Два ребенка пострадали в ДТП в Мозырском регионе

Десяти- и семилетний мальчики пострадали в дорожно-транспортных происшествиях, которые произошли накануне в Мозыре.

Сначала, по данным региональной Госавтоинспекции, на улице Рыжкова 39-летний водитель «Ауди 100» при выезде с перекрестка на красный свет сбил десятилетнего пешехода.

Второй случай произошел на улице Школьной в поселке Криничный (Мозырский район). Папа семилетнего мальчика остановил свое авто у края проезжей части и высадил ребенка, после чего мальчик побежал через дорогу по «зебре» за машиной отца. В этот момент его сбил «Опель-Мерива», которым управлял 32-летний мужчина.

Оба ребенка были госпитализированы.