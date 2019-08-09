Под Солигорском осужденный напал на милиционера и сбежал

Правоохранители Солигорского района ведут розыск состоявшего на учете в уголовно-исполнительной инспекции, как осужденный к ограничению свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа, 46-летнего Дмитрия Байраша.

Фото предоставлено милицией Минской области

Мужчина проживает в деревне Большой Рожан. Как сообщается, при проверке восьмого августа по месту жительства применил насилие в отношении сотрудника милиции и скрылся.

«Передвигается на велосипеде. При себе может иметь охотничье гладкоствольное ружье, информацию о владении которым скрывал», - сообщили правоохранители.

Милиция просит всех, кому что-либо известно о месте нахождения разыскиваемого позвонить по следующим телефонам: