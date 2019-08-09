Лукашенко выделил деньги на оздоровление детей-иностранцев

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Из резервного фонда Александра Лукашенко выделены средства на организацию в августе отдыха и оздоровления 72 детей из Вьетнама, Египта и Индии в Национальном детском образовательно-оздоровительном центре «Зубренок». Соответствующее распоряжение официальный лидер подписал 9 августа.

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«Дети из этих стран будут отдыхать в Беларуси впервые. Программа их пребывания предусматривает прохождение санаторно-оздоровительного лечения на базе лагеря, участие в экскурсионных, культурных и спортивных мероприятиях в Минске и регионах страны», — сообщает пресс-служба президента.

Приглашение детей из иностранных государств на отдых в Беларусь «будет способствовать дальнейшему развитию двусторонних отношений в гуманитарно-образовательной сфере, а также популяризации истории и культуры Беларуси в молодежной среде этих стран».

Выделенная сумма на отдых иностранных детей не сообщается.

1 августа Лукашенко распорядился выделить из своего фонда 387 тыс. рублей на отдых и оздоровление в «Зубренке» для 92 детей из Китая.
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Тэги: оздоровление детей Персона: Александр Лукашенко

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