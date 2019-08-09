«Торпедо-БелАЗ» не хватило десятка секунд, чтобы добыть победу над «Славией»
Сегодня этим поединком начался 17-й тур чемпионата Беларуси по футболу среди команд высшей лиги.
«Торпедо-БелАЗ» – «Славия» – 1:1 (Юсов, 67-пен.; Ануфриев. 94+).
Также сегодня техническое поражение со счетом 0:3 в матче с «Ислочью» было засчитано минскому «Торпедо», которое снялось с чемпионата.
Тур завершится в понедельник:
10.08.
«Гомель» – «Слуцк»;
«Дняпро» – «Динамо» (Бр).
11.08.
«Витебск» – «Городея»;
БАТЭ – «Энергетик-БГУ»;
«Динамо» (Мн) – «Минск».
12.08.
«Шахтер» – «Неман».