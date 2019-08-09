«Торпедо-БелАЗ» не хватило десятка секунд, чтобы добыть победу над «Славией»

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Сегодня этим поединком начался 17-й тур чемпионата Беларуси по футболу среди команд высшей лиги.

«Торпедо-БелАЗ» – «Славия» – 1:1 (Юсов, 67-пен.; Ануфриев. 94+).

Также сегодня техническое поражение со счетом 0:3 в матче с «Ислочью» было засчитано минскому «Торпедо», которое снялось с чемпионата.

Тур завершится в понедельник:

10.08.

«Гомель» – «Слуцк»;

«Дняпро» – «Динамо» (Бр).

11.08.

«Витебск» – «Городея»;

БАТЭ – «Энергетик-БГУ»;

«Динамо» (Мн) – «Минск».

12.08.

«Шахтер» – «Неман».
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Тэги: футбол-Беларусь

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