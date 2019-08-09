Страны ЕАЭС сблизили позиции в вопросе распределения сумм ввозных таможенных пошлин
В ходе заседания Евразийского межправсовета страны-участницы сблизили свои позиции в вопросе распределения сумм ввозных таможенных пошлин ЕАЭС.
Теперь в ближайшие десять дней достигнутые предварительные договоренности будут рассмотрены на национальном уровне всех государств, входящих в союз. Об этом, как пишет
Напомним, ранее Минск неоднократно высказывал недовольство действующей сегодня методикой (действует до 31 декабря), которой устанавливаются следующие пропорции:
- Армения — 1,22%;
- Беларусь — 4,56%;
- Казахстан — 7,055%;
- Кыргызстан — 1,9%;
- Россия — 85,265%.
Правительства России и Беларуси сняли почти все принципиальные разногласия, которые были между сторонами в вопросе углубления интеграции. По словам министра экономического развития РФ Максима Орешкина, теперь дело за специалистами, которые в течение месяца должны подготовить премьерам итоговый документ.