Страны ЕАЭС сблизили позиции в вопросе распределения сумм ввозных таможенных пошлин

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В ходе заседания Евразийского межправсовета страны-участницы сблизили свои позиции в вопросе распределения сумм ввозных таможенных пошлин ЕАЭС.

Фото pixabay.com

Теперь в ближайшие десять дней достигнутые предварительные договоренности будут рассмотрены на национальном уровне всех государств, входящих в союз. Об этом, как пишет 1prime.ru, заявил первый вице-премьер — министр финансов РФ Антон Силуанов.

Напомним, ранее Минск неоднократно высказывал недовольство действующей сегодня методикой (действует до 31 декабря), которой устанавливаются следующие пропорции:

  • Армения — 1,22%;
  • Беларусь — 4,56%;
  • Казахстан — 7,055%;
  • Кыргызстан — 1,9%;
  • Россия — 85,265%.

Правительства России и Беларуси сняли почти все принципиальные разногласия, которые были между сторонами в вопросе углубления интеграции. По словам министра экономического развития РФ Максима Орешкина, теперь дело за специалистами, которые в течение месяца должны подготовить премьерам итоговый документ.
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Тэги: Евразийский союз таможенные пошлины Персона: Антон Силуанов

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