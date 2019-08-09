7,7 тыс. белорусов страдают синдромом зависимости от наркотических веществ

В Беларуси общее число пациентов, страдающих синдромом зависимости от наркотических веществ, составляет 7,7 тыс. Об этом говорится в сообщении Академии управления при президенте на основе сведений Генеральной прокуратуры, Следственного комитета, министерств внутренних дел, здравоохранения, информации, культуры, образования, спорта и туризма.

Фото pixabay.com

В 2018 году в целом по стране общее число стоящих на учете больных наркоманией, токсикоманией и потребителей психоактивных веществ (ПАВ), составило около 13,7 тыс. Наибольшее число пациентов (5,3 тыс.) проживают в Минске, наименьшее — в Могилевской области (около 900).

На 1 июля 2019 года под диспансерным наблюдением наркологической службы находилось 7,6 тыс. пациентов с синдромом зависимости от наркотических веществ и 5,1 тыс. — под профилактическим наблюдением в связи с употреблением наркотических веществ, которое носит вредные последствия, но не сопровождается клиническими проявлениями заболевания. Вместе с тем часть лиц, употребляющих ПАВ, не попадает в поле зрения медицинских работников и правоохранительных органов, отмечается в сообщении.

Последние три года отмечается снижение количества обращений населения за наркологической помощью. В 2016 году синдром зависимости от наркотических веществ был впервые установлен у 679 пациентов, в 2018-м — у 439.

Среди лиц, стоящих на наркологическом учете, женщины составляют 17,4% (2,4 тыс.).

Наиболее многочисленные возрастные группы потребляющих наркотические средства и психоактивные вещества — 26—30 лет (23%), 31 год — 35 лет (22%), 21 год — 25 лет (20%).

Почти половина (47%) больных наркоманией и токсикоманией имеют среднее образование, среднее специальное — 39%, неполное среднее образование — 11%, высшее — 2%.

54% зависимых — холостяки, состоят в браке — 26%, разведены — 17%, вдовцы/вдовы — 3%.

Два и более раза судимы 34% пациентов, однократно судимы — 25%. При этом судимость 34% пациентов была связана с наркотиками.

По данным Министерства здравоохранения, в структуре наркологической службы 28 стационарных отделений, 26 отделений дневного пребывания, 270 коек для реабилитации наркозависимых пациентов. В каждой центральной районной больнице есть кабинет врача-психиатра-нарколога. Для обслуживания взрослого населения введено 437 должностей врачей-психиатров-наркологов, детского населения — 82.

Для потребителей инъекционных наркотиков работают программы снижения вреда. Во всех регионах более 10 лет осуществляется заместительная терапия метадоном. На 1 января 2019 года ее использовали 728 пациентов с синдромом зависимости от опиоидов. За последние три года их количество снизилось на 17,5%.

В конце 2019 года на базе Республиканского научно-практического центра психического здоровья планируется открыть экспериментальное отделение по проведению лечения, оказанию психологической и психотерапевтической помощи лицам, страдающим наркозависимостью, в соответствии с обязательной программой по их социализации.

По данным Министерства образования, в 2018 году за помощью, связанной с потреблением наркотических веществ, в социально-педагогические центры обратилось почти 500 несовершеннолетних (в Брестской области — 101, в Гродненской — 135, Гомельской — 25, Могилевской — 64, Минской — 96, в Минске — 71).