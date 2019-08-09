В Орше пьяная женщина упала под колеса такси
Просмотров: 60
Серьезные повреждения получила жительница Орши, которая в нетрезвом виде угодила под колеса автомобиля такси.
По информации региональной Госавтоинспекции, дорожно-транспортное происшествие произошло ночью на остановке на улице Грицевца.
Как отмечается, 21-летний водитель «Рено-Логана» не успел затормозить перед упавшей с бордюра 35-летней женщиной – наезда избежать не удалось.
Пострадавшую доставили в больницу.
Ранее сообщалось, что в Гомеле бесправник на «Ниссане» протаранил фонарный столб – молодая пассажирка была госпитализирована.