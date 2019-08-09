В Орше пьяная женщина упала под колеса такси

Серьезные повреждения получила жительница Орши, которая в нетрезвом виде угодила под колеса автомобиля такси.

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По информации региональной Госавтоинспекции, дорожно-транспортное происшествие произошло ночью на остановке на улице Грицевца.

Как отмечается, 21-летний водитель «Рено-Логана» не успел затормозить перед упавшей с бордюра 35-летней женщиной – наезда избежать не удалось.

Пострадавшую доставили в больницу.

Ранее сообщалось, что в Гомеле бесправник на «Ниссане» протаранил фонарный столб – молодая пассажирка была госпитализирована.