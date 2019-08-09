В Орше пьяная женщина упала под колеса такси

/ Происшествия
Просмотров: 60

Серьезные повреждения получила жительница Орши, которая в нетрезвом виде угодила под колеса автомобиля такси.

Фото pixabay.com

По информации региональной Госавтоинспекции, дорожно-транспортное происшествие произошло ночью на остановке на улице Грицевца.

Как отмечается, 21-летний водитель «Рено-Логана» не успел затормозить перед упавшей с бордюра 35-летней женщиной – наезда избежать не удалось.

Пострадавшую доставили в больницу.

Ранее сообщалось, что в Гомеле бесправник на «Ниссане» протаранил фонарный столб – молодая пассажирка была госпитализирована.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: ДТП пьянство такси Город: Орша

Другие материалы на эту тему:

По полочкам. Как вести себя, если ваш автомобиль разбил лось?

По полочкам. Как вести себя, если ваш автомобиль разбил лось?

В ДТП под Белоозерском погибли четыре человека, в том числе двое детей

В ДТП под Белоозерском погибли четыре человека, в том числе двое детей

Семьдесят рублей за полтора километра. На службу такси подали в суд

Семьдесят рублей за полтора километра. На службу такси подали в суд

В Дрогичине начальник РОВД сбил школьника

В Дрогичине начальник РОВД сбил школьника