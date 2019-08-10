Молодой мотоциклист погиб в Глубокском районе

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Дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб 27-летний житель Глубокского района, произошло вечером на улице Белорусской в деревне Дерковщина.

Фото УГАИ Витебской области

На закруглении дороги он не справился с управлением мотоцикла «ИЖ Юпитер 3», вылетел в кювет и врезался в дерево.

Травмы, полученные в результате аварии, оказались несовместимыми с жизнью. Ехавший с ним пассажир с повреждениями разной степени тяжести госпитализирован в центральную районную больницу.
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Тэги: ДТП мотоциклист Город: Глубокое

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