Молодой мотоциклист погиб в Глубокском районе

Дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб 27-летний житель Глубокского района, произошло вечером на улице Белорусской в деревне Дерковщина.

Фото УГАИ Витебской области

На закруглении дороги он не справился с управлением мотоцикла «ИЖ Юпитер 3», вылетел в кювет и врезался в дерево.

Травмы, полученные в результате аварии, оказались несовместимыми с жизнью. Ехавший с ним пассажир с повреждениями разной степени тяжести госпитализирован в центральную районную больницу.