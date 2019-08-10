Область повышенного атмосферного давления накрыла Беларусь

/ Общество
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По данным отечественных синоптиков, сегодня погоду на территории Беларуси будет формировать область повышенного атмосферного давления, лишь ночью местами скажется влияние неустойчивых воздушных масс с Балтийского моря.

Ожидается переменная облачность. Особых осадков не прогнозируется. Ветер неустойчивый слабый.

Максимально столбик термометра сегодня в середине дня поднимется до +25°С (в юго-западных регионах – до +27°С).

В столице вероятность осадков составляет всего 5-10%. Температура воздуха:

  • утром +13..+15°С;
  • днем +23..+25°С;
  • вечером +17..+19°С.
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Тэги: погода

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