Область повышенного атмосферного давления накрыла Беларусь
По данным отечественных синоптиков, сегодня погоду на территории Беларуси будет формировать область повышенного атмосферного давления, лишь ночью местами скажется влияние неустойчивых воздушных масс с Балтийского моря.
Ожидается переменная облачность. Особых осадков не прогнозируется. Ветер неустойчивый слабый.
Максимально столбик термометра сегодня в середине дня поднимется до +25°С (в юго-западных регионах – до +27°С).
В столице вероятность осадков составляет всего 5-10%. Температура воздуха:
- утром +13..+15°С;
- днем +23..+25°С;
- вечером +17..+19°С.