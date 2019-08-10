Парламент может стать местом решения вопроса смертной казни — Минюст

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Парламент может стать местом решения вопроса применения смертной казни с учетом общественного мнения. Об этом говорится в ответе Министерства юстиции, который депутат Палаты представителей Елена Анисим получила 9 августа на свое предложение оценить законопроект о моратории на высшую меру наказания.

Фотографию датированного 5 августа письма за подписью первого замминистра юстиции Сергея Задирана парламентарий опубликовала на своей странице в «Фейсбуке».

Чиновник напомнил, что Конституция позволяет применять смертную казнь до ее отмены в качестве исключительной меры наказания за особо тяжкие преступления и только по решению суда. Он отметил, что случаи, в которых может быть применена смертная казнь, закреплены в Уголовным кодексе.

Задиран подчеркнул, что вопрос о приостановлении применения смертной казни может быть решен «в случае принятия соответствующего закона», а нормотворческая деятельность в Беларуси «осуществляется, как правило, на плановой основе».

Замминистра сослался на закон о нормативных правовых актах, который гласит, что Национальный центр законодательства и правовых исследований (НЦЗПИ) «ежегодно разрабатывает планы подготовки законопроектов и вносит их в установленном порядке на утверждение президента». «Предложения о подготовке законопроектов (концепций законопроектов) на следующий календарный год направляются в центр, как правило, не позже 1 сентября года, который предшествует году, на который планируется подготовка законопроектов (концепций законопроектов)», — отметил Задиран.

 

 

Депутаты нижней палаты парламента, обратил внимание он, направляют свои предложения о подготовке законопроектов или их концепций в НЦЗПИ, «как правило, после их рассмотрения советом Палаты представителей». Принимая решения о том, включать ли проект закона в план подготовки законопроектов, центр оценивает «степень полноты, необходимости и приоритетности правового регулирования соответствующих гражданских отношений, востребованность законопроектов обществом, а также обоснованность правового регулирования соответствующих гражданских отношений на уровне закона».

«При этом считаем возможным отметить, что вопрос приостановки исполнения наказания в виде смертной казни в Республике Беларусь на сегодняшний день является дискуссионным. На данный момент на базе Национального собрания создана рабочая группа по изучению проблематики смертной казни, на заседаниях которой в том числе обсуждается вопрос приостановления исполнения наказания в виде смертной казни. Именно парламент может стать основным местом для решения данного вопроса с учетом общественного мнения», — написал Задиран.

18 июля депутат Елена Анисим направила законопроект «О приостановлении исполнения наказания в виде смертной казни» на рассмотрение в министерства юстиции и внутренних дел. Ответ из МВД она пока не получила.


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Документ содержит всего две статьи. В одной из них говорится о приостановлении действия ст. 175 Уголовно-исполнительного кодекса об исполнении смертных приговоров до тех пор, пока эта мера наказания не будет полностью упразднена. Другая статья законопроекта предусматривает направление лиц, в отношении которых уже вынесен смертный приговор, в исправительные колонии, где их должны содержать в тех же условиях, что и приговоренных к пожизненному заключению.

Парламентарий намерена дождаться ответов из упомянутых органов, проанализировать их и после возможных корректировок внести законопроект в Палату представителей с предложением рассмотреть его на осенней сессии.

Беларусь — единственное в Европе государство, где продолжают применять смертную казнь. За последние 20 лет в стране было расстреляно более 400 приговоренных к высшей мере наказания.

По данным правозащитников, в этом году в Беларуси был приведен в исполнение как минимум один смертный приговор. 13 июня им стало известно о расстреле Александра Жильникова, которого вместе с Вячеславом Сухарко признали виновным по делу об убийстве трех человек в Минске и Колодищах. О судьбе Сухарко правозащитникам достоверно не известно, однако они склоняются к тому, что приговор в его отношении также может быть уже исполнен.

30 июля Витебский областной суд признал жителя Витебского района Виктора Павлова виновным в убийстве двух пенсионерок в деревне Присушино и приговорил его к смерти. Павлов стал вторым человеком, кому вынесли смертный приговор с начала 2019 года. 9 января этого года Могилевский областной суд приговорил к высшей мере наказания жителя Бобруйска Александра Осиповича, признанного виновным в двойном убийстве при отягчающих обстоятельствах.
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Тэги: смертная казнь Палата представителей Персона: Елена Анисим Сергей Задиран

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