В Полоцке бесправник на «Опеле» сбил подростка на велосипеде и скрылся с места ДТП

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15-летний подросток получил травмы разной степени тяжести в результате дорожно-транспортного происшествия, случившегося накануне вечером в Полоцке.

По информации региональной Госавтоинспекции, 32-летний водитель-бесправник на «Опеле-Астра» на улице Ленинградской сбил велосипедиста.

Совершив наезд, автомобилист с места аварии скрылся. Экипажи ДПС обнаружили машину в одном из гаражных массивов, а сам водитель задержан неподалеку во дворе жилых домов.

Ранее сообщалось, что в Орше местная жительница, находясь в нетрезвом виде, угодила под колеса такси.
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Тэги: ДТП бесправник подростки велосипедист Город: Полоцк

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