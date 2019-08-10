В Полоцке бесправник на «Опеле» сбил подростка на велосипеде и скрылся с места ДТП

15-летний подросток получил травмы разной степени тяжести в результате дорожно-транспортного происшествия, случившегося накануне вечером в Полоцке.

По информации региональной Госавтоинспекции, 32-летний водитель-бесправник на «Опеле-Астра» на улице Ленинградской сбил велосипедиста.

Совершив наезд, автомобилист с места аварии скрылся. Экипажи ДПС обнаружили машину в одном из гаражных массивов, а сам водитель задержан неподалеку во дворе жилых домов.

Ранее сообщалось, что в Орше местная жительница, находясь в нетрезвом виде, угодила под колеса такси.