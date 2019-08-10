Смертельная погода: аномальная жара унесла жизни 400 голландцев

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Голландские статистики привели ужасающие данные. По данным Нацстатагентства, за одну неделю (22-28 июля) в стране умерло 2 964 человека, что на 15% выше средних показателей для этого времени года.

Как отмечается, 400 «дополнительных» летальных исходов были связаны именно с жарой. Об этом говорит и экскурс в историю, когда летом 2006-го на Голландию обрушились сразу две тепловые волны – тогда количество смертей было схожим с нынешним.
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Тэги: Голландия жара

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