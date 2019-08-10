Лукашенко рассказал, кто сделал Беларусь красивой и современной

По мнению Александра Лукашенко, огромный вклад в то, что Беларусь стала красивой и современной, внесли строители. Об этом говорится в его поздравлении по случаю профессионального праздника – Дня строителя.

Фото из архива пресс-службы президента

Он подчеркнул, что эта профессия является «одной из самых мирных и почетных на Земле». Лукашенко отметил, что благодаря белорусским строителям, «преображаются наши города и села, растут комфортные жилые кварталы и промышленные предприятия, открываются детские сады и школы, развивается спортивная инфраструктура».

«Вы по праву можете гордиться тем, какой красивой и современной стала родная Беларусь», - говорится в поздравлении.

Глава государства не сомневается, что строительная отрасль справится со стоящими перед ней задачами и укрепит свои позиции в национальной экономике.