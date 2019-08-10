МАРТ бьет тревогу: в Беларуси снижается доступность продуктов питания

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По данным Министерства антимонопольного регулирования и торговли, с начала года сохраняется повышенная динамика роста потребительских цен: в годовом выражении – на уровне 5,5-6,2 процента.

В МАРТ отметили, что рост цен на социально значимые товары по отдельным позициям почти в два раза превышает общий уровень цен и находится в диапазоне 9-11 процентов.

«Такая интенсивность прироста цен опережает рост доходов населения, что фактически снижает доступность продуктов питания и покупательскую способность в целом, прежде всего для наиболее уязвимых слоев населения», - подчеркнули в ведомстве.
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Тэги: МАРТ продукты питания инфляция

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