Жуткое ДТП под Ивье: фура врезалась в микроавтобус – шесть человек госпитализированы

Шесть человек пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия, случившегося в Ивьевском районе накануне поздно вечером.

Как сообщила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова, фура ДАФ при выезде на главную дорогу врезался в микроавтобус «Мерседес-Спринтер».

По информации медиков, пострадавшие (водитель микроавтобуса и пятеро пассажиров) получили травмы разной степени тяжести. В настоящее время все госпитализированы в райбольницу.