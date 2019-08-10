Жуткое ДТП под Ивье: фура врезалась в микроавтобус – шесть человек госпитализированы

/ Происшествия
Просмотров: 716

Шесть человек пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия, случившегося в Ивьевском районе накануне поздно вечером.

Как сообщила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова, фура ДАФ при выезде на главную дорогу врезался в микроавтобус «Мерседес-Спринтер».

По информации медиков, пострадавшие (водитель микроавтобуса и пятеро пассажиров) получили травмы разной степени тяжести. В настоящее время все госпитализированы в райбольницу.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: ДТП Персона: Ольга Чемоданова Город: Ивье

Другие материалы на эту тему:

По полочкам. Как вести себя, если ваш автомобиль разбил лось?

По полочкам. Как вести себя, если ваш автомобиль разбил лось?

В ДТП под Белоозерском погибли четыре человека, в том числе двое детей

В ДТП под Белоозерском погибли четыре человека, в том числе двое детей

В Дрогичине начальник РОВД сбил школьника

В Дрогичине начальник РОВД сбил школьника

Подробности ДТП, в котором перевернулся автобус Вильнюс – Минск

Подробности ДТП, в котором перевернулся автобус Вильнюс – Минск