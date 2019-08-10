Новая погоня ГАИ: женщина на «Мерседесе GLE» пыталась скрыться после ДТП

Об очередной погоне экипажей ДПС за нарушителем сообщили в пресс-службе МВД.

На этот раз требованиям сотрудников Госавтоинспекции до поры до времени отказывалась подчиняться 41-летняя водитель «Мерседеса GLE».

По информации правоохранителей, внедорожник совершил дорожно-транспортное происшествие в деревне Белое (Ушачский район) и попыталась скрыться с места аварии.

В поле зрения «Мерседес» попал недалеко от Витебска, но не стал реагировать на сигналы об остановке.

Нарушительницу удалось задержать при въезде в город на Двине. Адекватность водителя вызвала у инспекторов вопросы – ей предложили пройти медосвидетельствование, от которого женщина отказалась. В отношении нее открыты административные производства по целому ряду статей КоАП.

На днях Naviny.by писали, что в Витебске 35-летний местный житель на «Тойоте» пытался уйти от погони ГАИ.

Напомним, в настоящее время по всей стране Госавтоинспекция проводит спецмероприятие.