В Беларуси сократилось количество преступлений, связанных с нелегальным оборотом наркотиков

За последний год в Беларуси количество преступлений, связанных с нелегальным оборотом наркотиков, сократилось на 5%. Об этом говорится в сообщении Академии управления при президенте на основании данных Генеральной прокуратуры, Следственного комитета и Министерства внутренних дел.

В 2019 году ситуация с наркотиками остается контролируемой и стабильной, отмечается в сообщении. Количество наркопреступлений сократилось с 2.666 за шесть месяцев 2018 года до 2.533 за полгода текущего. На 10,7% снизилось количество выявленных несовершеннолетних, которые совершили преступления, связанные с наркотиками.

Масса изъятых в 2018 году наркотиков составила 883 кг. Наибольшая доля гашиша — 59%, марихуаны — 33%, маковой соломки — 7%. За шесть месяцев 2019 года изъято 315 кг наркотических средств и психотропных веществ.

В 2018 году за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков было осуждено почти в два раза меньше несовершеннолетних по сравнению с 2017 годом (58 против 105). За первую половину текущего года осуждено 23 несовершеннолетних, из них девять — за распространение. Общее количество передозировок наркотиками возросло (166 против 141), при этом число передозировок, допущенных несовершеннолетними, снизилось с шести до трех.

По данным Государственного комитета судебных экспертиз, в 2018 году отравление наркотическими средствами и психотропными веществами стало причиной смерти 30 человек, в первой половине 2019 года — 15.

Среди лиц, совершивших наркопреступления в 2018 году, удельный вес тех, кто не работал и не учился, составил 70,7%.

Министерство информации в 2015-2019 годах по уведомлению МВД ограничило доступ к 558 информационным интернет-ресурсам за распространение сведений о наркотиках и продажу наркотических средств.