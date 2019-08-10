43-летний мужчина украл у бывшей любовницы золото

Три года лишения свободы грозит 43-летнему жителю Поставского района, которого подозревают в краже драгоценностей у бывшей любовницы.

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Как сообщили в милиции, женщина обратилась к правоохранителям с заявлением о пропаже ювелирных изделий (похищенное она оценила в более четырех тысяч рублей).

В ходе разбирательства выяснилось, что недавно к ней приходил бывший возлюбленный, который был в курсе, где хранятся драгоценности. Подозрение сразу пало на мужчину.

Вскоре мужчина был задержан.