43-летний мужчина украл у бывшей любовницы золото
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Три года лишения свободы грозит 43-летнему жителю Поставского района, которого подозревают в краже драгоценностей у бывшей любовницы.
Как сообщили в милиции, женщина обратилась к правоохранителям с заявлением о пропаже ювелирных изделий (похищенное она оценила в более четырех тысяч рублей).
В ходе разбирательства выяснилось, что недавно к ней приходил бывший возлюбленный, который был в курсе, где хранятся драгоценности. Подозрение сразу пало на мужчину.
Вскоре мужчина был задержан.