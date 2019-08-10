После запуска БелАЭС численность населения Островца планируется увеличить почти вдвое

Островец, 10 августа. Численность жителей Островца (Гродненская область) к 2025 году планируется увеличить практически вдвое — до 22 тыс., сообщил журналистам председатель Островецкого райисполкома Игорь Шалудин.

Встреча с представителями СМИ состоялась в рамках пресс-тура в город, организованного по инициативе российской госкорпорации «Росатом», производственные дивизионы которой строят Белорусскую АЭС.

До начала активного строительства станции население райцентра составляло около 8 тыс. человек. Сейчас в Островце 12 тыс. жителей.

«На сегодняшний день население города увеличивается, — сказал Шалудин. — Наверное, это один из немногих таких регионов в нашей стране, если не брать во внимание столицу и областные города. Островец в свое время вытянул счастливый билет, когда началось строительство атомной станции. Естественно, это событие подвигает развитие города. В городе за последние годы действительно произошли очень серьезные, очень существенные изменения. Город увеличился по площади. Увеличилось население. Город получил целый перечень новых объектов, жилье, дороги, магазины, торговые центры и так далее. Вместе с тем я ощущаю, что с каждым днем со стороны наших граждан повышаются требования к уровню жизни».

«Буквально недавно мы утвердили скорректированный генеральный план развития Островца, и первый этап реализации этого плана подразумевает увеличение численности населения города до 22 тыс. к 2025 году. Естественно, это ожидается за счет прихода новой рабочей силы, создания новых рабочих мест на самой атомной станции, на сопутствующих производствах и предприятиях, поскольку будут такие создаваться. Естественно, за счет увеличения сферы обслуживания — новых торговых объектов, спортивных сооружений, больницы. Только на прошлой неделе к нам прибыли 139 молодых специалистов — врачи, средний медперсонал», — отметил чиновник.

Глава района сообщил, что местные власти занимаются формированием на базе города и района инвестиционной площадки с определенными льготами для бизнеса. В перспективе, по словам Шалудина, она будет входить в состав местной свободной экономической зоны. «Мы ожидаем приход инвестора в этих возможных льготных условиях налогообложения. Сегодня достаточно сложно спрогнозировать, какие это производства будут. Но это будут новые рабочие места, прирост населения города», — заявил председатель исполкома.

По словам Шалудина, за последние годы в городе построено около 240 тыс. кв. м жилья. Полностью застроены жилыми домами микрорайоны № 1 и 2, застраивается микрорайон № 3, который рассчитан на 17,5 тыс. жителей. «В ближайшее время появятся на сайте свободные участки под усадебную застройку. Это направление тоже востребовано нашим населением. Строим мы сегодня арендное жилье, в следующем году будет введен первый такой дом для специалистов социальной сферы. Жилье очень востребовано в нашем городе. Об этом, наверное, свидетельствует уровень цен на съемное жилье», — подытожил председатель райисполкома.

В ходе пресс-тура журналисты посетили открывшийся в этот день Дом детского творчества, а также детский сад, школу, больницу, физкультурно-спортивный комплекс со стадионом и бассейном, строительство которых завершается.