Новый «Павлик Морозов» хотел посадить отца за нарушение ПДД

Пятилетний мальчик хотел посадить в тюрьму своего отца. Ребенок позвонил в полицию, но бросил трубку, когда в полицейском участке взяли трубку. Как сообщается, история приключилась в немецком Швайнфурте.

Когда полицейский перезвонил на номер, с которого звонил ребенок, ответил отец. Извинившись за звонок, он передал трубку сыну.

Ребенок сообщил полиции, что его родитель два раза проехал на красный свет, поэтому его должны посадить в тюрьму.

Полицейским потребовалось определенное время, чтобы убедить чадо отказаться от обвинений.