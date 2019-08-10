Новый «Павлик Морозов» хотел посадить отца за нарушение ПДД

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Пятилетний мальчик хотел посадить в тюрьму своего отца. Ребенок позвонил в полицию, но бросил трубку, когда в полицейском участке взяли трубку. Как сообщается, история приключилась в немецком Швайнфурте.

Когда полицейский перезвонил на номер, с которого звонил ребенок, ответил отец. Извинившись за звонок, он передал трубку сыну.

Ребенок сообщил полиции, что его родитель два раза проехал на красный свет, поэтому его должны посадить в тюрьму.

Полицейским потребовалось определенное время, чтобы убедить чадо отказаться от обвинений.
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Тэги: Германия Город: Швайнфурт

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