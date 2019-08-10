Протест продолжается. В Москве на проспекте Сахарова вновь собрались люди

/ Мир
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В России продолжаются акции протеста против беспредела власти, которая массово не допустила до участия в выборах в Мосгордуму оппозиции.

По данным организации «Белый счетчик», на данный момент в митинге принимают участие более семи тысяч человек.

Подсчет продолжается. Пропускают через рамки медленно, скопились большие очереди», - отметили в организации.

Уже начали поступать сообщения о задержаниях. Пока они не носят глобального характера.

 
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Тэги: акция протеста Город: Москва

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