Протест продолжается. В Москве на проспекте Сахарова вновь собрались люди
В России продолжаются акции протеста против беспредела власти, которая массово не допустила до участия в выборах в Мосгордуму оппозиции.
По данным организации «Белый счетчик», на данный момент в митинге принимают участие более семи тысяч человек.
Подсчет продолжается. Пропускают через рамки медленно, скопились большие очереди», - отметили в организации.
Уже начали поступать сообщения о задержаниях. Пока они не носят глобального характера.