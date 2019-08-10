Пять специалистов компании, которая строит БелАЭС, погибли при испытаниях

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Стали известны некоторые подробности ЧП, произошедшего на военном полигоне в Архангельской области.

Как ранее писали Naviny.by, ссылаясь на Минобороны РФ, «при испытании жидкостной реактивной двигательной установки произошел взрыв и возгорание изделия». Военное ведомство сообщало только о раненых.


Когда на БелАЭС поступит ядерное топливо

Сегодня госкорпорация «Росатом», которая, кстати, имеет самое непосредственное отношение к строительству Белорусской АЭС, сообщила о погибших: «При испытании жидкостной реактивной двигательной установки погибли пять сотрудников Госкорпорации «Росатом». Еще трое наших коллег получили травмы и ожоги различной степени тяжести».

Как отмечается, трагедия произошла в период работ, связанных с «инженерно-техническим сопровождением изотопных источников питания на жидкостной двигательной установке».
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Тэги: Росатом Город: Архангельск

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