Пять специалистов компании, которая строит БелАЭС, погибли при испытаниях

Стали известны некоторые подробности ЧП, произошедшего на военном полигоне в Архангельской области.

Как ранее писали Naviny.by , ссылаясь на Минобороны РФ, «при испытании жидкостной реактивной двигательной установки произошел взрыв и возгорание изделия». Военное ведомство сообщало только о раненых.

Сегодня госкорпорация «Росатом», которая, кстати, имеет самое непосредственное отношение к строительству Белорусской АЭС, сообщила о погибших: «При испытании жидкостной реактивной двигательной установки погибли пять сотрудников Госкорпорации «Росатом». Еще трое наших коллег получили травмы и ожоги различной степени тяжести».

Как отмечается, трагедия произошла в период работ, связанных с «инженерно-техническим сопровождением изотопных источников питания на жидкостной двигательной установке».