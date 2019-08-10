В митинге на Сахарова приняли участие почти 50 тыс. человек
По данным организации «Белый счетчик», в сегодняшнем митинге в Москве на проспекте Сахарова приняли участие 49,9 тыс. человек. Полиция заявила о 20 тыс. участниках.
В течение дня организация давала разные, но всегда нарастающие цифры вышедших на Сахарова.
В мероприятии приняли участие многие известные люди, среди которых основатель компании-девелопера Mirax Group Сергей Полонский, комик Данил Поперечный, рэпер Фейс, журналист Леонид Парфенов, рэпер Oxxxymiron, участница группы Pussy Riot Мария Алехина.
О точном количестве задержанных пока не известно (по данным ресурса ОВД-Инфо, в трех городах полиция «упаковала» 66 человек).