В митинге на Сахарова приняли участие почти 50 тыс. человек

По данным организации «Белый счетчик», в сегодняшнем митинге в Москве на проспекте Сахарова приняли участие 49,9 тыс. человек. Полиция заявила о 20 тыс. участниках.

В течение дня организация давала разные, но всегда нарастающие цифры вышедших на Сахарова.

МВД Москвы сообщает о 15 тысяч человек, которые пришли на акцию на проспекте Сахарова. По данным «Белого счётчика», всего на митинге собрались 28 100 человек. Фото: Андрей Золотов/МБХ медиа https://t.co/XWtmPFETHS pic.twitter.com/a0f1AGmIqV — МБХ Медиа (@MBKhMedia) 10 августа 2019 г.

В мероприятии приняли участие многие известные люди, среди которых основатель компании-девелопера Mirax Group Сергей Полонский, комик Данил Поперечный, рэпер Фейс, журналист Леонид Парфенов, рэпер Oxxxymiron, участница группы Pussy Riot Мария Алехина.

Выступление Леонида Парфенова на митинге на проспекте Сахарова (в конце он зачитывает Face) pic.twitter.com/qIgXAJuYFv — МБХ Медиа (@MBKhMedia) 10 августа 2019 г.

О точном количестве задержанных пока не известно (по данным ресурса ОВД-Инфо, в трех городах полиция «упаковала» 66 человек).