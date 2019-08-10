В митинге на Сахарова приняли участие почти 50 тыс. человек

/ Мир
Просмотров: 442

По данным организации «Белый счетчик», в сегодняшнем митинге в Москве на проспекте Сахарова приняли участие 49,9 тыс. человек. Полиция заявила о 20 тыс. участниках.

В течение дня организация давала разные, но всегда нарастающие цифры вышедших на Сахарова.

В мероприятии приняли участие многие известные люди, среди которых основатель компании-девелопера Mirax Group Сергей Полонский, комик Данил Поперечный, рэпер Фейс, журналист Леонид Парфенов, рэпер Oxxxymiron, участница группы Pussy Riot Мария Алехина.

О точном количестве задержанных пока не известно (по данным ресурса ОВД-Инфо, в трех городах полиция «упаковала» 66 человек).
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: акция протеста Город: Москва

Другие материалы на эту тему:

Инвалид из Славгорода объявила голодовку, требуя свидания с арестованным мужем

Инвалид из Славгорода объявила голодовку, требуя свидания с арестованным мужем

Николая Статкевича оштрафовали на 40 базовых

Николая Статкевича оштрафовали на 40 базовых

Неизвестные в штатском разогнали оппозиционную акцию в Минске

Неизвестные в штатском разогнали оппозиционную акцию в Минске

Люди протестуют и выходят на площадь. В Бресте вновь прошла акция против завода

Люди протестуют и выходят на площадь. В Бресте вновь прошла акция против завода