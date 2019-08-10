Американский миллиардер Джеффри Эпштейн совершил в тюрьме суицид

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СМИ сообщили о гибели в тюремной камере американского миллиардера Джеффри Эпштейна – его обвиняли в продаже людей в сексуальное рабство.

Как отмечает ABC со ссылкой на своих информаторов в правоохранительных органах, Эпштейна нашли мертвым в тюремной камере. Источник отметил, что бизнесмен совершил самоубийство.

По данным полиции, 23 июля миллиардера нашли на полу камеры «в полубессознательном состоянии» с отметинами на шее.

Эпштейн был арестован шестого июля в аэропорту «Тетерборо» в Нью-Джерси. Ему инкриминировали сексуальную эксплуатацию несовершеннолетних и торговлю людьми.

Подозреваемый не признал свою вину, после чего его обвинили в подкупе свидетелей – прокуратура утверждала, что он выложил 350 тыс. долларов двум людям:

  • 100 тыс. долларов – возможному сообщнику;
  • 250 тыс. долларов – иному лицу, который указан в соглашении в качестве сообщника и сотрудника.

В конце нулевых Эпштейна пытались упрятать за решетку по обвинению в организации проституции несовершеннолетних, напоминает rtvi.com.
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Тэги: суицид тюрьма Персона: Джеффри Эпштейн

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