«Динамо-Брест» одержало трудную победу над «Дняпро»

Лидер национального первенства по футболу брестское «Динамо» одержало на выезде нелегкую победу над «Дняпро».

В субботу в рамках 17-го тура состоялись два матча:

«Дняпро» — «Динамо» (Бр) — 0:1 (Милевский, 7);

«Гомель» — «Слуцк» — 3:4 (Болов, 40, Луцевич, 64, Квашук, 74; Кривулькин, 3, Пустозеров, 12, Ада, 24, Гультяев, 65-аг).

Тур начался в пятницу.

Сегодня и завтра тур завершится:

11.08.

«Витебск» – «Городея»;

БАТЭ – «Энергетик-БГУ»;

«Динамо» (Мн) – «Минск».

12.08.

«Шахтер» – «Неман».