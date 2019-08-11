«Динамо-Брест» одержало трудную победу над «Дняпро»
Лидер национального первенства по футболу брестское «Динамо» одержало на выезде нелегкую победу над «Дняпро».
В субботу в рамках 17-го тура состоялись два матча:
«Дняпро» — «Динамо» (Бр) — 0:1 (Милевский, 7);
«Гомель» — «Слуцк» — 3:4 (Болов, 40, Луцевич, 64, Квашук, 74; Кривулькин, 3, Пустозеров, 12, Ада, 24, Гультяев, 65-аг).
Тур начался в пятницу.
Сегодня и завтра тур завершится:
11.08.
«Витебск» – «Городея»;
БАТЭ – «Энергетик-БГУ»;
«Динамо» (Мн) – «Минск».
12.08.
«Шахтер» – «Неман».