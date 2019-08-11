Беларусь накрыли атмосферные фронты – объявлен желтый уровень опасности
В воскресенье погоду на территории Беларуси будут формировать атмосферные фронты, смещающиеся с Западной Европы.
По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. В основном по востоку страны пройдут дожди, в некоторых местах прогремят грозы (объявлен желтый уровень опасности). Ветер южный с переходом на западный умеренный (при грозах порывистый).
Максимально воздух прогреется в середине дня до +28°C.
В столице вероятность дождя очень высока, возможна гроза. Ветер южный с переходом на западный умеренный (при грозе порывистый).
Столбик термометра в течение суток покажет следующие значения:
- утром +16..+19°C;
- днем +23..+25°C;
- вечером+18..+21°C.