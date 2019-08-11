Беларусь накрыли атмосферные фронты – объявлен желтый уровень опасности

В воскресенье погоду на территории Беларуси будут формировать атмосферные фронты, смещающиеся с Западной Европы.

По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. В основном по востоку страны пройдут дожди, в некоторых местах прогремят грозы (объявлен желтый уровень опасности). Ветер южный с переходом на западный умеренный (при грозах порывистый).

Максимально воздух прогреется в середине дня до +28°C.

В столице вероятность дождя очень высока, возможна гроза. Ветер южный с переходом на западный умеренный (при грозе порывистый).

Столбик термометра в течение суток покажет следующие значения: