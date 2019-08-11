Беларусь накрыли атмосферные фронты – объявлен желтый уровень опасности

/ Общество
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В воскресенье погоду на территории Беларуси будут формировать атмосферные фронты, смещающиеся с Западной Европы.

По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. В основном по востоку страны пройдут дожди, в некоторых местах прогремят грозы (объявлен желтый уровень опасности). Ветер южный с переходом на западный умеренный (при грозах порывистый).

Максимально воздух прогреется в середине дня до +28°C.

В столице вероятность дождя очень высока, возможна гроза. Ветер южный с переходом на западный умеренный (при грозе порывистый).

Столбик термометра в течение суток покажет следующие значения:

  • утром +16..+19°C;
  • днем +23..+25°C;
  • вечером+18..+21°C.
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Тэги: погода

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