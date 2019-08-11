В Молодечно турок, пытаясь вернуть супругу-белоруску, избил ее и порезал документы

Два года лишения свободы грозит 28-летнему гражданину Турции, который устроил в одном из дворов жилых многоэтажек Молодечно настоящий переполох.

Как сообщили свидетели, мужчина приехал к 24-летней жене, местной жительнице, чтобы помириться. Неизвестно, что его вывело из себя, но он публично ударил девушку по лицу.

Далее, иностранец вывернул на тротуар содержимое ее сумочки, после чего ножом порезал личные вещи и документы, в том числе паспорт.

В отношении задержанного открыто уголовное производство по ст. 378 УК.

Это уже не первый визит турецкого гостя в нашу страну в попытках примирения. Когда очередная попытка не увенчалась успехом, он решил прибегнуть к более весомым аргументам. Не исключено, что в отношении него будут открыты и другие уголовные дела, в том числе и за угрозу убийства.