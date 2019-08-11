В Молодечно турок, пытаясь вернуть супругу-белоруску, избил ее и порезал документы

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Два года лишения свободы грозит 28-летнему гражданину Турции, который устроил в одном из дворов жилых многоэтажек Молодечно настоящий переполох.

Как сообщили свидетели, мужчина приехал к 24-летней жене, местной жительнице, чтобы помириться. Неизвестно, что его вывело из себя, но он публично ударил девушку по лицу.


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Далее, иностранец вывернул на тротуар содержимое ее сумочки, после чего ножом порезал личные вещи и документы, в том числе паспорт.

В отношении задержанного открыто уголовное производство по ст. 378 УК.

Это уже не первый визит турецкого гостя в нашу страну в попытках примирения. Когда очередная попытка не увенчалась успехом, он решил прибегнуть к более весомым аргументам. Не исключено, что в отношении него будут открыты и другие уголовные дела, в том числе и за угрозу убийства.
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Тэги: порча документов угроза убийством Город: Молодечно