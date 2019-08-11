Фотофакт. Под Лельчицами девушка на «Чери» вылетела в канаву
Просмотров: 155
30-летняя девушка получила серьезные травмы в результате дорожно-транспортного происшествия, которое случилось в Лельчицко районе.
По информации Госавтоинспекции региона, водитель, стаж вождения которой не достиг и года, не справилась с управлением малолитражки «Чери» и вылетела в кювет.
Все произошло на дороге Р-36 Мозырь – Лельчицы – Милошевичи – граница Украины.
В настоящее время пострадавшая находится в хирургическом отделении центральной районной больницы.