Фотофакт. Под Лельчицами девушка на «Чери» вылетела в канаву

30-летняя девушка получила серьезные травмы в результате дорожно-транспортного происшествия, которое случилось в Лельчицко районе.

По информации Госавтоинспекции региона, водитель, стаж вождения которой не достиг и года, не справилась с управлением малолитражки «Чери» и вылетела в кювет.

Все произошло на дороге Р-36 Мозырь – Лельчицы – Милошевичи – граница Украины.

В настоящее время пострадавшая находится в хирургическом отделении центральной районной больницы.