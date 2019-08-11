На Минщине многодетным семьям пообещали жилье

Более 2 тысяч многодетных семей Минской области получат жилье в 2019 году, сообщила пресс-служба Миноблисполкома.

Минской область — лидер по жилищному строительству, отмечается в сообщении. На центральный регион приходится 28% от всего возводимого в стране жилья.

«Только в первом полугодии введено в эксплуатацию более 530 тысяч м² жилья. Каждый пятый дом сдается для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий с использованием господдержки.

С 2015 года новоселье отметили более 1.800 многодетных семей области. В этом году планируется заселить не менее 2.112 семей данной категории.

«Поставлена задача за 2019-2020 годы обеспечить жильем многодетных в таком объеме, чтобы далее они стояли на очереди всего год, — цитирует пресс-служба заместителя председателя комитета по архитектуре и строительству Миноблисполкома Алексея Быкова. — Исходя из этого был сформирован план области».

Как отмечает пресс-служба, стройотрасль Минской области выдерживает формулу, согласно которой стоимость квадратного метра жилья равна средней зарплате.

Так, средняя цена 1 квадрата жилья за январь-декабрь прошлого года составила 1.054 рубля, а 1 квадрата с господдержкой — 923 рубля. В январе-июне текущего года метр с поддержкой государства стоил 835 рублей (при средней зарплате — 1.043 рубля).

«В Минской области зарегистрировано более 2,5 тысячи юридических лиц, осуществляющих такой вид экономической деятельности, как строительство. В Борисовском и Солигорском районах располагаются два предприятия крупнопанельного домостроения. Есть предприятия, выпускающие строительные материалы. Все это влияет и на темпы строительства жилья», — отметил Быков.

Всего в строительном комплексе Минской области работает более 21 тысячи человек. При этом предприятия сохраняют положительную динамику по уровню объемов подрядных работ, выполненных собственными силами, подчеркнул замглавы комитета. С учетом задания правительства положительный темп обеспечен и по экспорту строительных, архитектурных и инженерных услуг.