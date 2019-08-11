Кашпировский подарил Беларуси шесть автобусов

Советский психотерапевт (как сказано о нем в Википедии), получивший известность в конце 90-х благодаря телепередачам «Сеансы здоровья врача-психотерапевта Анатолия Кашпировского», которые транслировались на канале Центрального телевидения СССР, сегодня отмечает 80-летний юбилей.

Фото с сайта aif.ru

В большом интервью lenta.ru , он вспомнил о своей жизни. В ностальгическом повествовании Кашпировского нашлось место и для Беларуси.

Он рассказал, что в свое время дарил квартиры. «Например, в Молдавии я подарил четырехкомнатную квартиру в кирпичном доме одной бедной женщине, - говорит Кашпировский. - В зал обращаюсь: «Кто тут самый несчастный?» Она была 27 лет в очереди. А я уже купил эту квартиру. Как-то я сидел с секретарем ЦК Компартии Молдавии и сказал ему, что хочу кому-то подарить ее. Он сказал: «Хорошо». Мне квартиру приготовили, оставалось только ключи отдать. И когда во время выступления эта женщина вышла, я говорю: «Вот вам ключи». Она начала приседать, плакать, смеяться. У нее была истерика. Зал стал рыдать. По всей Молдавии пошла молва».

Также, по его словам, делал и другие подарки: «В Ташкенте я подарил пятикомнатную квартиру. Та женщина спустя десять лет написала мне письмо: «Нам так хорошо. Мы вам так благодарны». А зачем мне благодарность за мой жест? Я никогда не рвался, чтобы передо мной кланялись».

Кроме этого Кашпировский дарил и машины: «В Белоруссии подарил шесть автобусов. Тогда была такая возможность. А сейчас я очень скромно живу».

«Я обожаю Украину, Белоруссию, Россию. Я обожаю Советский Союз. Это моя родина. Вот и все. У меня несколько родин: Казахстан, где я сделал свои первые шаги, Белоруссия, где я пошел в первый класс, Украина, где я закончил школу — и так далее…» - рассказал он.