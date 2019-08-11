В Березинском районе мужчину убило током

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В Березинском районе в пятницу вечером в населенном пункте Беличаны (Березинский район) произошла трагедия.

Как сообщает следствие, мужчина самовольно проник в трансформаторную подстанцию 10 кВ и был поражен электротоком.

Когда по месту вызова прибыла «скорая», медикам оставалось только констатировать смерть.

В настоящее время проводится проверка по данному факту, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что 62-летний мужчина погиб от удара током на собственном дачном участке. Трагедия произошла в Малоритском районе. 
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Тэги: убило током Город: Березино

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