Названы самые богатые семьи мира

/ Мир
Просмотров: 70

Авторитетное агентство Bloomberg презентовало традиционный ежегодный рейтинг богатейших семей планеты.

Фото pixabay.com

В топ-5 вошли:

  1. семья Уолтон (сеть магазинов Walmart) за год увеличила состояние на 39 млрд долларов – всего 190,5 млрд долларов;
  2. наследники Фрэнка Марса (компания Mars Inc.) стали богаче на 37 млрд – 126,5 млрд долларов;
  3. братья Чарльз и Дэвид Кох (Koch Industries) приплюсовали 25 млрд – 125 млрд долларов;
  4. правящая семейная династия Саудовской Аравии Аль-Сауд – 100 млрд;
  5. братья Ален и Жерар Вертхаймеры (парфюмерный дом Chanel) – 57,6 млрд долларов.

Как отмечает агентство, общее состояние 25 самых богатых семей мира оценено в 1,4 трлн долларов.
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: самые богатые люди