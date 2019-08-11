Названы самые богатые семьи мира
Авторитетное агентство Bloomberg презентовало традиционный ежегодный рейтинг богатейших семей планеты.
В топ-5 вошли:
- семья Уолтон (сеть магазинов Walmart) за год увеличила состояние на 39 млрд долларов – всего 190,5 млрд долларов;
- наследники Фрэнка Марса (компания Mars Inc.) стали богаче на 37 млрд – 126,5 млрд долларов;
- братья Чарльз и Дэвид Кох (Koch Industries) приплюсовали 25 млрд – 125 млрд долларов;
- правящая семейная династия Саудовской Аравии Аль-Сауд – 100 млрд;
- братья Ален и Жерар Вертхаймеры (парфюмерный дом Chanel) – 57,6 млрд долларов.
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