Названы самые богатые семьи мира

Авторитетное агентство Bloomberg презентовало традиционный ежегодный рейтинг богатейших семей планеты.

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В топ-5 вошли:

семья Уолтон (сеть магазинов Walmart) за год увеличила состояние на 39 млрд долларов – всего 190,5 млрд долларов; наследники Фрэнка Марса (компания Mars Inc.) стали богаче на 37 млрд – 126,5 млрд долларов; братья Чарльз и Дэвид Кох (Koch Industries) приплюсовали 25 млрд – 125 млрд долларов; правящая семейная династия Саудовской Аравии Аль-Сауд – 100 млрд; братья Ален и Жерар Вертхаймеры (парфюмерный дом Chanel) – 57,6 млрд долларов.