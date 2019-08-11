Противники аккумуляторного завода вновь собрались в центре Бреста

Около полудня 11 августа на площади Ленина очередной раз собрались противники аккумуляторного завода. Подобные встречи проходят здесь каждое воскресенье с 25 февраля 2018 года.

Фото Романа Кисляка, из архива

По данным правозащитника Владимира Величкина, в 12:40 на площади было около 150 человек. При этом сотрудники милиции через мегафон предупреждали собравшихся о недопустимости нарушения порядка организации и проведения массового мероприятия.

Собравшиеся говорили о необходимости добиваться окончательного закрытия завода и собираться не только здесь, на площади в центре города, но и проводить акции протеста.

Сегодня на площади собирали подписи под жалобой в Генпрокуратуру по поводу ремонта на стадионе детско-юношеской спортивной школы «Прибужье» в деревне Тельмы Брестского района. Данная площадка предусмотрена решением местной власти для проведения массовых мероприятий. Все заявленные в июне на этом стадионе митинги против аккумуляторного завода были запрещены чиновниками на том основании, что там начался ремонт.

В жалобе сообщается, что «в начале июня было снято покрытие дорожки на стадионе, по краям стадиона насыпано 4 кучи песка/гравия и повешена табличка «ремонт». Больше никаких работ на данном объекте в июне, июле и августе не проводилось».

«Считаем, что этот «ремонт» был специально придуман для того чтобы не дать нам возможности провести митинг против строительства аккумуляторного завода», – говорится в обращении на имя генпрокурора.

Подписанты просят принять меры прокурорского реагирования к должностным лицам Брестского райисполкома, инициировавших этот фиктивный, по их мнению, ремонт на стадионе, а также к должностным лицам организации, осуществляющей «ремонтные работы».

Как заявил сегодня в ходе встречи на площади Ленина житель деревни Тельмы Александр Валько, «никакого ремонта там не делают». «Там даже траву не косят. Вообще там никто ничем не занимается, – заявил он. – Тенденция у них такая. Это как правило: где-то люди хотят собраться, у них сразу срочная работа появляется».

В этой связи участники встречи напомнили, как власти, чтобы не дать провести в парке Воинов-интернационалистов (разрешенное место для проведения массовых мероприятий. — БелаПАН.) митинги против строительства завода, сообщали о ремонте на этой площадке или обработке парка против клещей, а фактически эти работы там не проводились.

Как сообщил Роман Кисляк, подписи под обращением собирают не только в Бресте, но и в деревне Тельмы, где находится стадион. В ближайшие дни эта жалоба будет направлена на имя генпрокурора Беларуси. По информации активистов, за несколько минут в Бресте собрано более 30 подписей.

После встречи на площади, которая продолжалась примерно до 12.40, противники завода прошли по центральным улицам Бреста — Пушкинской и Советской — до кинотеатра «Беларусь».