Кум Путина призвал пересмотреть соглашение Украины с ЕС

Лидер «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктор Медведчук призвал Киев пересмотреть соглашение, заключенное между Украиной и Европейским союзом.

«Мы сегодня должны пересмотреть условия зоны свободной торговли с ЕС», - написал он в своем микроблоге.

По его мнению, это позволит «оживить нашу экономику, дать возможность через создание рабочих мест, через рост экономики наполнить доходную часть бюджета».

Напомним, Медведчук занимал пост глава Администрации президента (2002-2005 годах), когда страной правил Леонид Кучма.

В 2004-м в Казанском соборе Санкт-Петербурга его дочь Дарью крестили Владимир Путин и жена Дмитрия Медведева Светлана.