Кум Путина призвал пересмотреть соглашение Украины с ЕС
Лидер «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктор Медведчук призвал Киев пересмотреть соглашение, заключенное между Украиной и Европейским союзом.
«Мы сегодня должны пересмотреть условия зоны свободной торговли с ЕС», -
По его мнению, это позволит «оживить нашу экономику, дать возможность через создание рабочих мест, через рост экономики наполнить доходную часть бюджета».
Напомним, Медведчук занимал пост глава Администрации президента (2002-2005 годах), когда страной правил Леонид Кучма.
В 2004-м в Казанском соборе Санкт-Петербурга его дочь Дарью крестили Владимир Путин и жена Дмитрия Медведева Светлана.