В Испании авто въехало в сидящих у бара людей – много пострадавших, маленькая девочка в тяжелом состоянии

Не менее десяти человек пострадали в результате наезда легкового автомобиля на людей, которые сидели на террасе одного из баров.

Инцидент произошел в Жироне (северо-восток Испании), пишет El Pais.

Как сообщается, после столкновения двух авто одно из них отбросило на террасу, 18-летний водитель (был трезв) не смог избежать наезда на людей.

Всего за помощью к медикам обратились десять человек (четырехлетняя девочка получила серьезные повреждения и находится в настоящее время в тяжелом состоянии).