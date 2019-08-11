В Испании авто въехало в сидящих у бара людей – много пострадавших, маленькая девочка в тяжелом состоянии

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Не менее десяти человек пострадали в результате наезда легкового автомобиля на людей, которые сидели на террасе одного из баров.

Инцидент произошел в Жироне (северо-восток Испании), пишет El Pais.

Как сообщается, после столкновения двух авто одно из них отбросило на террасу, 18-летний водитель (был трезв) не смог избежать наезда на людей.

Всего за помощью к медикам обратились десять человек (четырехлетняя девочка получила серьезные повреждения и находится в настоящее время в тяжелом состоянии).
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Тэги: Испания Город: Жирона

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