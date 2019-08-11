Кубок губернатора Нижнего Новгорода. Минское «Динамо» проиграло в матче за 3-е место узбекскому «Хумо»
Хоккеисты минского «Динамо» проиграли в матче за третье место на Кубке губернатора Нижнего Новогрода ташкентскому «Хумо».
Встреча завершилась со счетом 5:1. Вот как развивались голевые события на льду:
1:0 – Пепеляев (00:44);
2:0 – Яценко (10:54);
3:0 – Григоренко (23:52-бол.);
4:0 – Здунов (27:06-бол.);
5:0 – Григоренко (35:02);
5:1 – Павлович (43:52).
Отметим, что «зубр» Дроздов не реализовал буллит (44:57).
Всего на турнире кроме этого поединка минчане провели еще три матча: выиграли у «Хумо» – 6:3, проиграли московскому «Динамо» – 1:4 и нижегородскому «Торпедо» – 2:6.