Кубок губернатора Нижнего Новгорода. Минское «Динамо» проиграло в матче за 3-е место узбекскому «Хумо»

Хоккеисты минского «Динамо» проиграли в матче за третье место на Кубке губернатора Нижнего Новогрода ташкентскому «Хумо».

Встреча завершилась со счетом 5:1. Вот как развивались голевые события на льду:

1:0 – Пепеляев (00:44);

2:0 – Яценко (10:54);

3:0 – Григоренко (23:52-бол.);

4:0 – Здунов (27:06-бол.);

5:0 – Григоренко (35:02);

5:1 – Павлович (43:52).

Отметим, что «зубр» Дроздов не реализовал буллит (44:57).

Всего на турнире кроме этого поединка минчане провели еще три матча: выиграли у «Хумо» – 6:3, проиграли московскому «Динамо» – 1:4 и нижегородскому «Торпедо» – 2:6.